Движение транспорта по улице Гаражной ограничат в Самаре на четыре дня

Жителей Самары просят с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений дорожного движения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 00:00 25 августа ограничат движения транспорта по улице Гаражной. Это связано с работами по техническому перевооружению теплотрассы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

— Временное ограничение движения транспорта по улице Гаражной в районе жилого дома № 9 будет действовать четыре дня – до 22:00 29 августа. Приносим извинения за доставленные неудобства, — говорится в сообщении.

Жителей Самары просят с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений дорожного движения. Перевооружение теплотрассы проводится в рамках подготовки города к осенне-зимнему отопительному периоду 2023-2024 годов.

С временной схемой организации дорожного движения каждый может ознакомиться по изображению.

С временной схемой организации дорожного движения каждый может ознакомиться по изображению. Фото: администрация Самары

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