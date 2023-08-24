Власти поручили СОФЖИ нарастить объемы строительства в Самарской области

На совещании озвучили также результаты действия ипотечных программ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство Самарской области поручило Самарскому областному фонду жилья и ипотеки нарастить объемы строительства. Об это шла речь 23 августа во время совещания по вопросам, связанным с деятельностью фонда.

— Мы ставим перед СОФЖИ и его дочерними предприятиями задачу нарастить объемы строительства. Земельные участки, которые есть у фонда, также нужно активнее осваивать, — сказал председатель правительства региона Виктор Кудряшов.

В ходе совещания обсуждался ход проектов жилищного строительства. Сейчас уже реализуются проекты комплексной жилой застройки ЖК «Кислород» на 19 км Московского шоссе Кировского района и переулок Саратовский в Куйбышевском районе Самары.

Строительство на территории бывшей военной части 94 по Московскому шоссе предусматривает два кирпичных 16-этажных дома. Работы там идут в соответствии с графиком и должны завершиться осенью 2024 года. Часть квартир передадут по социальным программам, в том числе для переселения людей из аварийных домов.

На совещании озвучили также результаты действия ипотечных программ. В 2022 году компенсацию до 30% первоначального взноса по ипотечному кредиту получили 58 сельских медработников. А по второй программе поддержку получили 145 врачей.

Минобрнауки Самарской области по ипотечным программам для педагогов сельской местности осуществило вместе с фондом в 2022 году 175 выплат, а в этом году запланированы 143 выплаты.

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