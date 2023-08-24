Губернатор поручил объявить в Самарской области «пятилетку среднего профобразования»

Участники конференции обсудили ряд вопросов развития образования. Фото: Дмитрий Бурлаков

В четверг, 24 августа, в Самарской области прошла ежегодная августовская конференция работников образования. В ходе нее обсуждались подготовка к новому учебному году, результаты развития отрасли, проблемные вопросы и векторы дальнейшей работы.

В этом году конференция приурочена к Году педагога и наставника. В онлайн-режиме в ней участвовали около 40 тысяч человек из более чем 1000 образовательных учреждений региона. Открывая конференцию, губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил педагогов.

— Это люди, в чьих руках будущее страны и нашего региона. Я хочу поблагодарить всех вас за ваш вклад в наше настоящее и будущее. Сегодня мы можем отфиксировать успехи в разных сферах развития нашего региона. Но нигде мы не добились бы результата, если бы не профессионально подготовленные люди, которые получили образование на самом высоком уровне. А сегодня система образования Самарской области именно такая, — сказал глава региона.

Участники конференции обсудили ряд вопросов развития образования. Одна из важных тем касалась среднего профессионального образования. Этому направлению в регионе уделяется большое внимание, в последние годы проведена значительная работа. В результате нее на сегодняшний день 60% школьников Самарской области после окончания 9 класса выбирают обучение в СПО. Отмечается, что еще 10 лет назад соотношение было обратное.

Так как сейчас существует высокая потребность предприятий различного профиля в квалифицированных кадрах, губернатор предложил организовать в регионе пятилетку СПО. Глава региона отметил, что предприятия ищут кадры и готовы вкладываться в образование, поэтому нужно актуализировать работу, которая проводилась несколько лет назад.

Речь идет о приглашении работодателей во все набсоветы учреждений СПО, что дало колоссальный эффект. Тогда учебные планы и образовательные программы скорректировали, исходя из запроса работодателей. Губернатор отмечает, что нужно актуализировать эту работу и привлечь эти организации, в том числе, к финансированию технологического оборудования.

— Мы должны готовить кадры и первостепенное внимание СПО уделять. Нам нужна пятилетка профессионального образования. В ближайшие полтора месяца необходимо провести расширенное совещание, определить все направления деятельности, — подытожил Дмитрий Азаров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал