Самару в середине сентября накроет сильная магнитная буря

В день магнитной бури у самарцем может ухудшится самочувствие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, когда Самару может в очередной раз накрыть сильная магнитная буря. До конца августа 2023 года никаких штормов не предвидится. А вот в середине сентября — вполне возможно. Об этом можно судить по данным, опубликованным на сайте mycalend.ru.

По информации сервиса, ближайшая сильная магнитная буря ожидается в Самаре 14 сентября 2023 года. Ее сила составит 4 балла. Начнется шторм ночью и будет длится несколько часов. Так что метеочувствительным людям стоит заранее подготовится.

В день, когда в Самару нагрянет магнитная буря, возможно небольшое ухудшение самочувствия. У горожан могут появиться головная боль, слабость, сонливость, могут снизиться внимание и работоспособность. Специалисты советуют не перенапрягаться в этот день, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Фото: mycalend.ru

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