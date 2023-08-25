Байк застрял в двери авто: в Самаре на Московском шоссе лихач на мотоцикле влетел в «Гранту»

Мотоциклист на перекрестке пролетел на красный и врезался в легковушку / Фото: Ульяна Щукина / ДТП 163 Самара

В ночь на пятницу, 25 августа 2023 года, на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной в Самаре произошло серьезное ДТП. Там байкер влетел в автомобиль «Лада Гранта». Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

- Байкер пытался скрыться от полицейских. Его преследовали несколько экипажей. Лихач гнал со скоростью под 170 км/ч. Он проехал на красный и врезался в «Гранту». Байк застрял в двери авто, - поделились свидетели происшествия.

По словам очевидцев, байкер выжил. Они видели, как он лежал на асфальте и держался за голову. Потом его погрузили в машину скорой помощи и увезли в больницу.

Официальная информация о случившемся пока не поступала. Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Самарской области. В пресс-службе ведомства сообщили, что в настоящее время выясняют подробности происшествия.

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