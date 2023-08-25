Самарский врач Колесова назвала последствия бесконтрольного приема таблеток

Бесконтрольный прием лекарственных препаратов может негативно отразиться на здоровье человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заведующая гастроэнтерологическим отделением Самарской областной клинической больницы им. Середавина Татьяна Колесова рассказала о пагубном влиянии самолечения. Бесконтрольный прием лекарственных препаратов может негативно отразиться на здоровье человека.

По словам медика, многие лекарства могут содержать одно и то же активное вещество. В результате бесконтрольного приема и смешивания происходит передозировка. Организм начинает подавать тревожные сигналы. При тяжелом поражении печени человек ощущает тошноту, ухудшение аппетита, слабость, недомогание, дискомфорт в правом подреберье. Кожные покровы и глаза покрываются характерной желтизной. Не меньший вред ЖКТ и печени приносит употребление фито и биодобавок без назначения врача.

При наличии хронических заболеваний, злоупотреблении алкоголем ресурсы внутренних органов сильно истощаются. Так, обезвреживание и удаление естественным путем из организма химических веществ при приеме медикаментов затрудняется. Токсические вещества накапливаются, происходит воспаление и гибель печеночных клеток.

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