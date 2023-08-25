Самарчанка стала участницей популярного фэшн-реалити «Богиня»

Участница из Самары работает мастером ногтевого сервиса и является владелицей небольшой бьюти-студии / Фото: телеканал "Суббота"

На телеканале «Суббота!» полным ходом идет показ новых эпизодов реалити «Богиня». В проекте участницы за три часа и 15 тысяч рублей должны собрать образ, который покорит модных экспертов. В одном из выпусков примет участие уроженка Самары Эльвина.

По словам фэшн-эксперта Даниила Грачева, задания в последних эпизодах сильно изменились: они стали сложнее, интереснее, и это заставляет девочек еще больше креативить. Уникальный стиль формируется самостоятельно у каждого из нас. Это нормально совершать ошибки и выбирать время от времени неправильные вещи. Но до определенного возраста.

Участница из Самары работает мастером ногтевого сервиса и является владелицей небольшой бьюти-студии. По заданию в новом выпуске ей предстоит собрать образ для собственного стендап-шоу.

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