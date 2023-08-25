В Самаре проложат две дороги с выездом на Ракитовское и Московское шоссе

Дороги будут вести к новому микрорайону, который строят на месте бывшей военной части на 19 км Московского шоссе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре собираются построить еще две дороги в Кировском районе. Они будут вести к новому микрорайону и свяжут его с Ракитовским и Московским шоссе. Об этом сообщили представители регионального правительства на недавнем совещании.

Дороги будут вести к новому микрорайону на территории бывшей военной части на 19 км Московского шоссе. Его активное строительство ведется в границах улиц Высоковольтной и Крайней. Этот микрорайон возводит Самарский областной фонд жилья и ипотеки. Новые квартиры планируют отдать переселенцам из аварийных домов по социальным программам. Объекты должны сдать уже осенью 2024 года.

Новый микрорайон, помимо новых дорог, обещают снабдить и другой необходимой инфраструктурой. Там построят инженерные сети, трансформаторную подстанцию и блочно-модульную котельную, два детских сада, поликлинику, общеобразовательную школу, магазины.

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