В Самарской области с 25 по 27 августа пройдут масштабные рейды ГИБДД

Полицейские в выходные устроят "охоту" на нарушителей ПДД Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области в ближайшие выходные, с 25 по 27 августа, пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД. В мероприятиях будет задействовано максимальное количество личного состава, в том числе руководящего.

– В целях пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности, и предупреждения ДТП, сотрудники Госавтоинспекции по всей области проведут целенаправленные рейды. Особое внимание будет уделено автомобилистам, допускающим управление транспортом в состоянии опьянения, – информируют в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские напоминают, что за повторное пьяное вождение грозит не административная, а уголовная ответственность. Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей. Также в качестве наказания используются до 480 часов обязательных работ или до двух лет принудительных работ. Помимо вышеперечисленных мер, нетрезвому автомобилисту может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

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