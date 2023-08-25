Самарский театр представит спектакль на фестивале «Территория жеста»

Главное условие участия в фестивале – доступность спектаклей для людей с ограничением здоровья по слуху / Фото: Антон Зеленин

В Москве с 30 октября по 4 ноября 2023 года пройдет фестиваль «Территория жеста». Главное условие участия в фестивале – доступность спектаклей для людей с ограничением здоровья по слуху. Самарскую область там представит молодежный экспериментальный театр.

В этом году на фестивале будет представлена совместная работа студентов Самарского училища культуры и искусства и участников ансамбля регионального отделения Всероссийского общества глухих. В рамках культурного мероприятия молодежный экспериментальный театр должен показать постановку, которая отвечает требованиям фестиваля. Это могут быть спектакли на русском жестовом языке, пластические спектакли или спектакли с переводом.

Напомним, в 2022 году самарские актеры стали лучшими в номинации «Лучший театральный коллектив». Театр представил спектакль «Манюня» в режиссерской постановке Лилии Третьяковой.

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