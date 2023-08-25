В Самаре могут провести международный форум «Россия – спортивная держава»

В Самарской области создана и укреплена спортивная инфраструктура. Фото: Юлия Рубцова

В пятницу, 25 августа, прошла встреча губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и гендиректора АНО «Форум «Спортивная держава» Алексея Степанова. Руководитель организации предложил в последующие годы провести форум в Самаре.

— Я не раз бывал на этом форуме и знаю, насколько это масштабное событие для всей страны. Там обсуждаются вопросы развития спорта высоких достижений, физкультуры и массового спорта. Конечно, мы бы хотели, чтобы такой форум прошел на территории Самарской области, — сказал глава региона.

Выбор региона связан и с появлением за последние годы новых спортивных объектов. Губернатор отметил, что в Самарской области создана и укреплена спортивная инфраструктура, и регион готов к приему такого форума. Благопрепятствует и накопленный большой успешный опыт проведения международных мероприятий в регионе, в том числе и чемпионат мира по футболу и другие состязания международного, всероссийского уровня.

По словам Алексея Степанова, подготовка к реализации инициативы уже началась.Так, были оценены возможности Дворца спорта им. Владимира Высоцкого, стадиона «Солидарность Самара Арена» и других объектов спорта.

Также гендиректор форума пригласил Дмитрия Азарова поучаствовать в октябрьском форуме и презентовать там Самарскую область в качестве потенциальной площадки проведения форума. Помимо этого, он предложит представить регион на стенде организации в рамках масштабного форума «Россия».

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