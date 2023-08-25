Работы идут по графику: техническая готовность Обхода Тольятти с мостом через Волгу превысила 80%

Масштабный транспортный объект должны ввести в эксплуатацию в 2024 году Фото: правительство Самарской области

Стало известно, как продвигается строительство Обхода Тольятти с мостом через Волгу, который станет частью транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Техническая готовность объекта достигла 83%. Работы идут по графику. Информация об этом прозвучала на совещании в правительстве Самарской области, которое провел вице-губернатор Виктор Кудряшов.

По данным властей, сейчас на стройплощадке трудятся 1 923 человека и 276 единиц техники, а также 27 плавсредств. Работы идут на всех 39 искусственных сооружениях, мостах и путепроводах.

— По левой стороне мостового перехода выполнена надвижка 12 пролетных строений из 14. Следующая надвижка планируется 27 сентября. По правому берегу выполнено 16 стадий из 23. Следующая надвижка — 26 августа, — рассказал руководитель команды проекта «Тольятти» АО «Дороги и мосты» Дмитрий Кондаков.

По его словам, рабочие полностью укрепили берег на правой стороне. Сейчас они выполняют шумозащитные мероприятия и завершают устройство ледовой защиты. Строительство идет по графику и будет завершено в срок — в 2024 году.

На совещании также обсудили устройство и размещение АЗС и других объектов дорожного сервиса вдоль новой магистрали. Сейчас идут переговоры с руководством нефтяных и газовых компаний. Глава Минтранса региона Иван Пивкин сообщил, что скоро новая трасса появится на картах Яндекса и в сервисах навигации.

— Необходимо ускорить взаимодействие по вопросам создания объектов дорожного сервиса: работу необходимо начать одновременно с открытием движения по новой трассе, — отметил Виктор Кудряшов.

Напомним, проект строительства Обхода Тольятти с мостом через Волгу получил поддержку президента РФ Владимира Путина и федерального центра. Ее удалось добиться во многом благодаря настойчивой работе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

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