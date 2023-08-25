В Самарской области 25 августа зафиксировали рекордно низкую температуру

Сегодня ночью температура воздуха в регионе опустилась до +2,4 градуса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области зафиксировали экстремально низкую температуру воздуха. В пятницу, 25 августа 2023 года, был перекрыт абсолютный минимум в Кинель-Черкасском районе. Об этом сообщило Приволжское УГМС.

Так, на метеорологической станции Кинель-Черкасс сегодня ночью зафиксировали всего +2,4 градуса. Показания на 0,5 градуса меньше, чем в 1971 году, когда был установлен предыдущий рекорд. До этого минимум был равен +2,9 градуса.

По прогнозам синоптиков, прохладная погода сохранится в Самарской области до конца августа. В дневное время температура воздуха будет держаться в пределах +18...+20 градусов, а по ночам — опускаться до +4...+9 градусов.

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