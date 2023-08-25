В Самаре начальника стройучастка осудят за падение труб на 11-летнего мальчика

Начальник строительного участка не огородил площадку, нарушив правила безопасности Фото: СУ СК по Самарской области

В Самаре скоро предстанет перед судом начальник строительного участка одного из ООО. Его обвиняют в нарушении правил безопасности, из-за чего пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Все случилось вечером 19 марта 2023 года около одного из домов на Пугачевском тракте в Куйбышевском районе Самары. Там упали складированные полимерные трубы. Из-за этого пострадал 11-летний мальчик. Площадка не была огорожена, поэтому ребенок свободно пробрался туда.

- Мальчику был причинен тяжкий вред здоровью. Причиной произошедшего послужило нарушение начальником участка правил безопасности при проведении строительно-монтажных и иных работ, - отметили в прокуратуре Самарской области.

Недавно расследование дела было завершено. Правоохранители передали материалы на рассмотрение в суд. Максимальное наказание, которое может грозить мужчине, - до трех лет лишения свободы.

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