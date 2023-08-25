Самарский музей-галерея «Заварка» вошел в шорт-лист премии «Архиwood»

«Заварка» расположена в обновленном доме Маштакова на улице Самарской / Фото: vk.com/mincult.samregion

В шорт-лист общероссийской премии «Архиwood» за лучшее архитектурное сооружение из дерева попал объект из Самарской области. На победу в номинации «Реставрация» претендует музей-галерея «Заварка».

Проект «Заварка» расположен в доме Маштакова на улице Самарской в областной столице. Здание отремонтировали и приспособили под современное творческое пространство. Реставрация и использование памятника деревянного зодчества подобным образом проявили архитектурную уникальность дома.

Награждение победителей пройдет в Доме творчества Переделкино в Москве. В каждой из девяти номинаций премии приз присуждается двум участникам, так как призовые места определяются жюри и публичным голосованием. Победителей объявят 14 сентября. Принять участие в голосовании можно до 6 сентября на сайте «Архиwood».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал