В Самаре обсудили обеспечение жителей 5-й Просеки поликлиникой и детсадом

Глава региона провел совещание с главой Минздрава Арменом Беняном и мэром Еленой Лапушкиной / Фото: Андрей Савельев

Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по социальной инфраструктуре на 5-й просеке в Самаре. Вместе с министром здравоохранения региона Арменом Беняном и главой города Еленой Лапушкиной он обсудил вопросы обеспечения местных жителей поликлиникой и детским садом.

Сейчас жителей 5-й Просеки обслуживает поликлиника № 14, но ее мощностей не хватает на густонаселенный район. Есть вариант — дополнительное учреждение в здании площадью более 2 тысяч кв. м. Это стало возможным благодаря опережающему строительству корпуса детской инфекционной больницы на улице Шверника. Поскольку его ввели раньше срока, появилась возможность перераспределить мощности и высвободить другое здание. Глава региона поручил в течение полутора месяцев обследовать здание, чтобы понять: достаточно провести там капитальный ремонт или необходима реконструкция.

Что касается детского сада, то пока решения по этому вопросу нет. Глава Самары Елена Лапушкина рассказала, что со свободной землей на 5-й Просеке все крайне тяжело. Сейчас рассматриваются несколько участков, но с каждым есть определенные сложности. Дмитрий Азаров потребовал от мэра как можно быстрее решить проблему.

— Нужно пригласить инициативные группы, которые предложили построить новый детсад. Позвать и тех людей, кто был против, и договориться с городским сообществом. Мы готовы помочь в строительстве, но администрации нужно договориться с людьми, подобрать место, — подчеркнул глава региона.

Губернатор поручил в течение недели предоставить информацию по потенциальным участкам для размещения садика.

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