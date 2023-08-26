Самарский уличный художник Дмитрий Горшков победил на фестивале стрит-арта «ФормART»

Самарец уже не первый год становится лучшим из лучших на фестивале уличного искусства

25 августа 2023 года в Кировской области состоялась церемония закрытия фестиваля уличного искусства «ФормART», в котором приняли участие лучшие художники-графитисты ПФО. Работа самарского уличного художника Дмитрия Горшкова была признана лучшей.

Голосование за лучшую работу проходило в формате сбора нородного и экспертного мнения. Мурал «Открытие возможностей» самарца одержал безоговорочную победу по итогам голосования. Дмитрий набрал 1147 голосов от представителей разных регионов Поволжья.

Это уже не первая работа, которую самарец представляет на фестивале «ФормART». В 2021 году его мурал «Будущее» также был признан лучшим по итогам зрительских симпатий и экспертного мнения. В 2020 году лучшим граффитистом на фестивале была признала наша землячка Оксана Гладкова, которая представила работу «Чистый вдох», посвященную пандемии коронавируса. Неоднократные победы Самарской области на фестивале свидетельствует о том, что в регионе живет много творческих людей, таланты которых находят поддержку.

- В нашей губернии замечательная, разносторонне талантливая, активная молодежь, готовая всегда прийти на помощь и искренне любящая нашу Родину. Это подтверждается деятельностью многочисленных волонтерских организаций, патриотических объединений, поисковых отрядов, а также организацией и проведением таких знаковых событий, как Российская студенческая весна, молодежный форум ПФО «iВолга», фестивали «Том Сойер Фест», «САМ.ФЕСТ» и многие другие. Благодаря этому Самарская область в 2022 году вошла в число победителей Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых», – отмечает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.