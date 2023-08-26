В Тольятти мужчина после бытового скандала выпал с 15 этажа и остался жив

Падение смягчило дерево и скамейка. Фото: ЦГЗ по г. Тольятти

В Тольятти, вечером 26 августа 2023 года, на улице Революционная, 50 произошло ЧП. Как рассказал «КП-Самара» руководитель Службы спасения Тольятти Андрей Дербенев, во втором подъезде с 15 этажа выпал мужчина, который чудом остался жив.

- Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили мужчину на лавке возле подъезда. По предварительным данным, падение произошло после бытовой ссоры, - рассказал Андрей Дербенев.

По данным спасателей, пострадавший получил открытый перелом голени и руки, но был в сознании. Последствия падения с высоты снизили стоящее под окнами дерево и сама лавка возле подъезда. Спасатели оказали мужчине первую помощь, после чего его госпитализировали в больницу.

- На момент госпитализации пострадавший был жив и в сознании. Причины произошедшего предстоит выяснить следственным органам, - сообщили спасатели.