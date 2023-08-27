Дмитрий Азаров встретился с бойцами отряда «Ермак» перед их отправлением на СВО

Глава региона поблагодарил казаков за отвагу, мужество и готовность защищать Родину. Фото: Дмитрий Бурлаков

В воинской части Волжского района губернатор Дмитрий Азаров встретился с бойцами подразделений 15-го казачьего добровольческого отряда «Ермак» из Самарской области перед их отправкой в зону спецоперации. Глава региона побывал на полигоне и посмотрел, как идут занятия. Половина состава подразделения, убывающее на передовую, имеют опыт.

— Соотношение правильное, когда около половины казаков имеют боевой опыт и могут подсказать начинающим бойцам в зоне СВО. Я думаю, этот подход верный и правильный, позволит и личный состав сохранить. Мы вас всех ждем на родной земле, — сказал губернатор бойцам.

Глава региона поблагодарил казаков за отвагу, мужество и готовность защищать Родину. Дмитрий Азаров также пригласил бойцов обращаться с любыми вопросами, в том числе касающиеся подготовки, материальному обеспечению и поддержки семей.

Казаки уже прошли огневую и тактическую подготовку, сейчас продолжают изучать оказание первой медицинской помощи. Еще одну часть бойцов готовят для следующей смены состава.

— Полтора месяца есть у вас еще на подготовку. Конечно, надо стараний приложить много для того, чтобы там приходилось меньше отвлекаться на освоение навыков, все их здесь надо получить. Это позволит жизнь сохранить себе и товарищам и врага бить как должно, — напутствовал казаков губернатор.