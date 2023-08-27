В Самаре инициатор Дня Баяна рассказал о подготовке к празднику в 2024 году

В дальнейшем фестиваль планируется проводить на всероссийском уровне. Фото предоставлено Сергеем Войтенко

В этом году 25 августа Самарская область впервые отметила День Баяна. Инициатор новой праздничной даты Сергей Войтенко рассказал о масштабных мероприятиях в 2024 году, в том числе фестивале народно-художественных промыслов и двухметровом интерактивном баяне.

— В следующем году в День баяна мы проведем фестиваль народно-художественных промыслов, пригласим мастеров, которые покажут свои уникальные поделки, а баян станет связующей нитью всего этого народного творчества, — рассказал Сергей Войтенко.

В дальнейшем фестиваль планируется проводить на всероссийском уровне. По словам артиста, к праздничной дате в 2024 году в Самаре установят двухметровую скульптурную композицию, выполненную по эскизу самарского архитектора и скульптора Дмитрия Храмова. На интерактивном баяне со стальными мехами жители и гости Самарской области смогут «сыграть», нажимая на прототипы клавиатур с подсветкой.

— А в этом году давайте достанем все баяны и с соседями, родственниками «жахнем» так, чтобы вся Россия услышала звучание Самарской области. Ведь Самарская область – это душа баяна, — обратился заслуженный артист России ко всем баянистам региона.

Напомним, 20 июня 2023 года на заседании комитета Самарской Губернской Думы внесли изменение в закон «О памятных датах Самарской области» и закрепили памятную дату, узаконив новый праздник региона – День баяна.

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