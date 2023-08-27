Ребенок выстрелил пулькой в глаз воспитаннику детского сада в Самаре

В результате ребенок был госпитализирован в больницу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 27 августа 2023 года, в социальных сетях появилась информация о ЧП в одном из детских садов Самары. В детском саду микрорайона «Южный город» воспитанник выстрелил пулькой из игрушечного пистолета в глаз другому детсадовцу.

— Мальчик принес в сад пистолет с пульками и стрелял во всех подряд. Другой мальчик хотел забрать пистолет и нарвался на пульку в глаз. В результате ребенок был госпитализирован в больницу, — говорится в телеграм-канале «ЧП Самара».

Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Фото: "ЧП Самара"

По словам отца пострадавшего детсадовца, мальчик получил ушиб роговицы и теперь ему предстоит долгое восстановление зрения. Подробности происшествия официально пока не раскрываются, правоохранителям предстоит установить все обстоятельства ЧП.

— Сотрудники полиции проводят проверку, — сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

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