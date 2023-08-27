В Самаре инженера акционерного общества будут судить за коммерческий подкуп

Расследование уголовного дела уже завершено. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудника публичного акционерного общества обвинили в двух эпизодах коммерческого подкупа. Теперь он предстанет перед судом. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.

— Инженер технического контроля с августа 2021 года по сентябрь 2022 года два раза получал взятки от сотрудников других организаций за незаконные действия, — рассказали в ведомстве.

Речь идет о подписании исполнительной документации. Расследование уголовного дела в отношении инженера технического контроля публичного акционерного общества уже завершено.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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