«Крылья Советов» и «Балтика» назвали стартовые составы на матч в Самаре

Гленн Бейл пропустит встречу из-за дисквалификации. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

В воскресенье, 27 августа, на стадионе «Солидарность Самара Арена» проходит матч между футбольными командами «Крылья Советов» из Самары и «Балтика» из Калининграда. Стали известны их стартовые составы.

Как сообщили в пресс-службе «Крыльев», с первых минут на поле вышли Матео Барач, Егор Карпицкий, Максим Витюгов. Также на матч заявлен Георгий Зотов. В стартовый состав вошли и Иван Ломаев, Юрий Горшков, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Николай Рассказов, Сергей Бабкин, Фернандо Костанца, Никита Салтыков, Егор Карпицкий.

А вот Гленн Бейл пропустит встречу из-за дисквалификации. Однако он встретился с болельщиками на стадионе. Из-за повреждений пропустят игру Дмитрий Цыпченко, Владимир Писарский, Роман Ежов, Владимир Хубулов, Денис Якуба и Бенхамин Гарре.

А в пресс-службе «Балтики» рассказали, что в состав вошли Евгений Латышонок, Кирилл Маляров, Натан Гассама, Александр Осипов, Александр Пуцко, Максим Кузьмин, Роберто Фернандес, Гедеон Гузина, Ян Казаев, Артур Галоян, Александр Пуцко и Никола Радмановац.

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