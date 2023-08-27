Четыре человека пострадали в столкновении Kia и Opel в Самарской области

Всех пострадавших с места аварии госпитализировали в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В субботу, 26 августа, в 13:40 в Безенчукском районе Самарской области произошло ДТП. 63-летний водитель автомобиля Kia Spectra столкнулся с Opel Astra. Пострадали мужчины и две женщины.

— Мужчина ехал со стороны села Екатериновка в направлении поселка Безенчук. На автодороге Никольское-Купино-Толстовка-ст.Звезда он начал поворачивать налево, не уступив дорогу машине, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В это время по главной дороге ехал 59-летний водитель на Opel Astra. В результате транспортные средства столкнулись. В ДТП пострадали водители иномарок и две пассажирки автомобиля Kia Spectra – 60-летняя и 61-летняя женщины.

Всех пострадавших с места аварии госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал