Самарчанка работала на мошенников и забирала у обманутых пенсионеров деньги

Общий ущерб, который причинили пенсионерам региона, составил почти 2 миллиона рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 38-летнюю местную жительницу обвиняют в четырех эпизодах мошенничества и ущербе в значительном и крупном размере. Женщина работала на аферистов и забирала деньги у пенсионеров.

— В начале мая этого года самарчанка нашла в интернете работу. Ее деятельность состояла в получении денежных средств от пожилых людей и переводе на различные банковские карты, оставляя себе процент, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Так, женщина забирала крупные суммы денег у обманутых пенсионеров. Предварительно им звонили мошенники и обманывали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Общий ущерб, который причинили пенсионерам региона, составил почти 2 миллиона рублей.

По данным полицейских, самарчанка была ранее неоднократно судима. В настоящий момент расследование уголовного дела завершено. Оно уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Сейчас женщина заключена под стражу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал