Полицейские нашли незаконных мигрантов в развлекательных заведениях Самары

Из всех правонарушений 68 касались правил въезда и пребывания в РФ. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре полицейские провели масштабные мероприятия на территории Кировского и Красноглинского районов, чтобы проверить соблюдение миграционного законодательства. В результате рейда выявили 69 правонарушений.

— Полицейские проверяли места массового пребывания людей. Рейд прошел и в развлекательных заведениях в парке имени 50-летия Октября и на территории внутри жилой застройки в микрорайоне Крутые Ключи, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Отмечается, что помогали находить места незаконного пребывания мигрантов и жители Самары. Из всех правонарушений 68 касались правил въезда и пребывания в РФ.

А один из посетителей развлекательного заведения уклонялся от административного выдворения за пределы России. Сейчас решается вопрос о выдворении еще восьми мигрантов с территории страны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал