Две площадки заканчивают обновлять в Ленинском районе Самары

На площадке для детей старшего возраста и взрослых обустроили дорожки и лестницы. Фото: администрация Самары

В Ленинском районе Самары завершается благоустройство двух площадок в рамках проекта «Остров Дружбы» для детей и взрослых по губернаторскому проекту «СОдействие». Они расположены по улице Агибалова, 76-80.

— На детской площадке теперь есть прорезиненное безопасное покрытие, на нем установлены детский игровой комплекс, песочница, скамейки. Вокруг площадки обустроили тротуарные дорожки и сделали ограждение, — рассказали в городской администрации.

А на площадке для детей старшего возраста и взрослых обустроили дорожки и лестницы. Сейчас специалисты монтируют качели, спортивные комплексы и тренажеры. В ближайшие дни там установят по четыре скамейки и урны, сделают ограждение.

Отмечается, что местные жители сами выбирали оборудование для новых площадок и разработали двойной проект. Сейчас жители наблюдают за работами и следят за качеством их выполнения.

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