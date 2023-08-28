В Самаре школьников познакомили с творчеством Эльдара Рязанова

Мероприятие провели специально ко Дню российского кино / Фото: Единая Россия

В Самаре прошли тематические мероприятия ко Дню российского кино. Одним из них стала экскурсия в музей известного режиссера Эльдара Рязанова. Ее провели волонтеры «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии» для детей и членов семей участников СВО.

Гид познакомил ребят с творчеством Эльдара Рязанова, рассказал о его любви к Самаре, а также показал интерактивные элементы экспозиции. Участники экскурсии посетили комнату, где режиссер провел первые дни своей жизни и находился в эвакуации в годы войны; увидели мебель и личные вещи из его московской квартиры и дома в подмосковном поселке.

- Решили устроить такую тематическую экскурсию. Важно не только знать, что твой земляк - известный режиссер, что вырос там, где и ты. Увидев обстановку, окружающую Рязанова в детские годы, мы лучше сможем понимать его творчество, - считают молодогвардейцы.

Участники экскурсии остались под большим впечатлением. Они узнали много нового и интересного об Эльдаре Рязанове, его жизни и творчестве.

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