Самарский университет научит иностранных студентов конструировать наноспутники

На занятия в Самару приехали учащиеся из Южной Кореи и шести стран Латинской Америки / Фото: Самарский университет

В понедельник, 28 августа 2023 года, Самарском университете им. С.П. Королева открылась ХVII Международная летняя космическая школа. В ней студенты из Южной Кореи и шести стран Латинской Америки пройдут двухнедельное обучение основам проектирования и конструирования наноспутников. В этом году мероприятие приурочено к трем значимым событиям в мировой космонавтике: 35-летию полета комплекса «Энергия – Буран», 60-летию полета Терешковой и 25-летию создания МКС.

– Для обучения в космической школе приехал 21 слушатель из шести стран - это студенты различных университетов, а также молодые ученые и инженеры из Мексики, Боливии, Колумбии, Коста-Рики, Эквадора, Перу и два студента МАИ – граждане Республики Корея. Они примут участие в проведении предпроектного анализа научных миссий космических наноспутников, – рассказал руководитель школы, заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Игорь Белоконов.

Школа стала уже традиционным мероприятием в Самарском университете им. Королева. В прошлом году она собрала участников из 18 стран, превратив свое пространство в космический центр. Участники текущей школы будут приглашены на закрытие III Международного фестиваля науки, который состоится в Самаре в ноябре.

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