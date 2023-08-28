Новокуйбышевский театр «Грань» официально стал 5-м театром областного подчинения

Для театра-студии "Грань" в Новокуйбышевске сейчас строят новое здание

Театр-студия «Грань» из Новокуйбышевска получил официальный статус и стал областным драматическим театром. Это уже пятый театр регионального подчинения. Соответствующее постановление было подписано облправительством 24 августа 2023 года.

К этому важному событию коллектив шел долгие годы. До этого он являлся лишь структурным подразделением новокуйбышевского дворца культуры. Также стал значимым для театра и июль 2022 года. Тогда началось строительство отдельного здания. В настоящее время идут внутренние работы и отделка фасада. Уже через год труппа театра переедет из скромного зала ДК в удобное большое помещение.

Напомним, со своим художественным руководителем Денисом Бокурадзе театр начиная с 2011 года выпустил 16 премьер. Большинство спектаклей были отмечены премиями на самых престижных театральных фестивалях. В их числе и Фестиваль театров малых городов России. В 2017 и 2018 годах постановки театра становились лауреатами премии «Золотая Маска». Спектакли трижды входили в шорт-лист премии и неоднократно в лонг-лист.

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