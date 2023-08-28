В Самарской области злостный нарушитель ПДД на квадроцикле улетел в кювет

Полицейские продолжают выяснять все детали аварии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в воскресенье, 27 августа 2023 года, в Ставропольском районе произошло ДТП с участием квадроцикла. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и после улетел в кювет. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, авария произошла на 9 км трассы Тольятти - Ягодное. 37-летний водитель без прав двигался на квадроцикле в направлении Ягодного. В пути он выехал на встречку, а затем скатился с дороги в кювет.

В результате ДТП пострадал только водитель квадроцикла. Его госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии, проводится проверка. Отметим, мужчину уже не раз привлекали к административной ответственности за несоблюдение ПДД. Только с августа 2022 года за ним числится 36 нарушений.

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