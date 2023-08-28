В Самаре ищут инвестора для комплексного развития территории в 12,6 га

На месте старых домов возведут новые МКД, детский сад, школу и другие объекты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ищут инвестора для комплексного развития двух несмежных территорий общей площадью 12,6 га. Один участок (11,33 га) расположен в границах улиц Советской, Нагорной, переулка Ташкентского и проспекта Юных Пионеров, второй (1,27 га) — в границах улиц Нагорной, Пугачевской, Ставропольской и внутридворового проезда. Информация об этом размещена в государственной информсистеме «Торги».

Проект развития территории предполагает снос 30 домов: 1950-х годов постройки или находящихся в аварийном состоянии. На их месте построят новые МКД. Также там должны появиться детский сад и общеобразовательная школа. Выполнить все работы необходимо в течение девяти лет и десяти месяцев.

Начальная стоимость составляет 8,93 млн рублей. Торги планируется провести 8 сентября 2023 года.

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