В Самаре экс-сотрудника МЧС осудили за мошенничество

Экс-сотрудник МЧС ответил перед законом за обман коммерсанта на 180 тысяч рублей
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Самаре вынесли приговор бывшему руководителю одного из подразделений регионального ГУ МЧС. Его признали виновным в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.
Установлено, что в 2022 году мужчина получил от руководителя коммерческой организации, которая выполняет работы в области пожарной безопасности, 180 тысяч рублей. Деньги полагались за общее покровительство и непривлечение к ответственности. Сотрудник МЧС взял незаконное вознаграждение и пообещал свою помощь. Мужчина обманул предпринимателя — свое обещание исполнить он не мог.
Недавно бывший сотрудник МЧС предстал перед судом. По данным УФСБ по Самарской области, изначально его приговорили к 1 году 9 месяцам лишения свободы. Однако потом наказание заменили на более мягкое. Мужчине назначили 1 год 9 месяцев принудительных работ. Также с его зарплаты будет удерживаться 10% в доход государства.
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