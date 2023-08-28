Сильный ветер продолжит бушевать в Самарской области 29 августа

Во вторник ветер в Самарской области разгонится до 15-20 м/с Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сильный ветер не спешит покидать Самарскую область. Он решил задержаться еще как минимум на один день. Из-за этого в регионе вновь объявили желтый уровень опасности.

- Ночью и днем 29 августа 2023 года местами в Самарской области сохранятся порывы северного ветра 15-20 м/с, - сообщили в Приволжском УГМС.

Помимо сильного ветра, синоптики прогнозируют в регионе осадки. В ночь на вторник, 29 августа, ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха составит +6...+11 градусов. Днем в Самарской области тоже возможен небольшой дождь. Столбик термометра поднимется до +16...+21 градуса.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее и внимательнее. Непогоду лучше переждать дома. Если сильный ветер застигнет на улице, необходимо как можно дальше держаться от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов, недостроев. Машины лучше всего поставить в гараж или припарковать вдали от непрочных конструкций.

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