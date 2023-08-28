В Самаре благоустройство парка «Молодежный» завершат к началу осени

В парке обновили входную группу со стороны ул. Воронежской и наполнили водой озеро / Фото: vk.com/samaroblast

В Самаре завершается благоустройство парка «Молодежный». Общественное пространство расположено в границах улиц Ставропольской, Ново-Вокзальной, Вольской и Воронежской в Промышленном районе. Его обновляют по нацпроекту «Жилье и городская среда».

- Работы планируется закончить к началу осени. Озеро в парке уже наполнено водой. Откосы водоема сделаны из камней. Обновлена входная группа со стороны улицы Воронежской. Там уложили плитку и высадили цветы и кустарники, - говорится в группе «Самарская область».

Напомним, помимо «Молодежного», в Самаре в 2023 году преображают и другие общественные пространства. Среди них: парк «Воронежские озера», Ерик Парк, сквер «Самарец».

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