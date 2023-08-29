В Самаре на ул. Мориса Тореза иномарка снесла светофор и влетела в ограждение

Автомобиль протаранил опору светофора, а потом отлетел в пешеходное ограждение Фото: скриншот видео

В ночь на вторник, 29 августа 2023 года, на пересечении улиц Мориса Тореза и Энтузиастов в Самаре произошло серьезное ДТП. Там Mitsubishi влетел в светофор. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Горожане поделились видео с места происшествия. На нем видно, что автомобиль снес столб, на котором крепились светофор и знак пешеходного перехода. Металлическую трубу погнуло в нескольких местах. Различные обломки раскидало по дороге и тротуару.

Что касается машины, то она после удара влетела в металлическое ограждение, смяв несколько пролетов. Иномарка получила серьезные механическое повреждения. Пострадал ли водитель и насколько серьезно, пока неизвестно.

По словам местных жителей, теперь на перекрестке не работает светофор.

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