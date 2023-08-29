В Самаре в сгоревшей квартире на ул. Ново-Садовой нашли убитого оренбуржца

Предполагаемого убийцу поймали, когда он начал тратить деньги с банковской карты жертвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прошлый четверг, 24 августа, в доме № 375 на улице Ново-Садовой в Самаре произошел пожар. В одной из квартир горели домашние вещи. При тушении огня сотрудники МЧС нашли в жилище тело 46-летнего мужчины. Как выяснилось, он погиб не из-за пожара. Его убили.

— Погибший — безработный, ранее несудимый уроженец Оренбургской области. При осмотре места происшествия эксперт обнаружил отпечатки пальцев, капли крови на обоях и в подъезде, а также бутылки из-под алкогольных напитков, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Вскоре выяснилось, что у погибшего пропала банковская карта, деньги с которой кто-то тратит в торговых точках Самары и Отрадного. Опросив продавцов магазинов и проверив записи видеонаблюдения, полицейские предположили, что к убийству может быть причастен 41-летний житель Кинель-Черкасского района. Мужчина уже имеет судимость за имущественные преступления.

Подозреваемого задержали в одном из дворов Самары, когда он шел из магазина. Сотрудники уголовного розыска доставили его в СУ СК по Самарской области для дальнейшего разбирательства. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали преступления.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал