Между Самарой и Жигулевском с 28 августа начала ходить «Ласточка»

Стоимость «разового» билета в электричке составит 253 рубля / Фото: КбшЖД

С понедельника, 28 августа 2023 года, между Самарой и Жигулевском начал ходить скорый поезд «Ласточка». Электричку запустили между этими городами для улучшения транспортного обслуживания жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Ходить «Ласточка» будет по рабочим дням. Отправление из Жигулевска — в 6:26, прибытие в Самару — в 8:11. В обратном направлении — в 16:31 и 18:44 соответственно. Время указано местное. При движении из Жигулевска поезд будет делать следующие остановки: Могутовая, Жигулевское море, Волжская Жемчужина, Задельная, Старосемейкино, Водинская, Ягодная, Средневолжская, Безымянка.

При движении из Самары «Ласточка» будет высаживать и забирать пассажиров на станциях: Школьная, Речная, Толевая, Киркомбинат, Стахановская, Безымянка, Пятилетка, Средневолжская, Вишневая, Дачная, Козелковская, Ягодная, Шведская Слобода, о.п. 172, Водинская, о.п. 168, Сокская, Старосемейкино, Царевщина, Задельная, Волжская Жемчужина, Жигулевское море и Могутовая.

Стоимость «разового» билета — 253 рубля. Для студентов и школьников в два раза дешевле. На маршруте будут действовать все виды льгот.

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