В Самаре неизвестный угрожает автомобилистам облить машины краской

Кто-то оставляет письма счастья на машинах, припаркованных на улице Осетинской / Фото: Наталья Иванова / Жилой район Волгарь / vk.com

В Самаре появилась новая схема развода автовладельцев. Им машины грозятся облить краской, если они не переведут деньги на определенный счет. С такой ситуацией столкнулись жители микрорайона Волгарь в Куйбышевском районе.

- Сегодня утром на парковке около Осетинской, 5 на машине нашла письмо счастья. Текст записки: «Твою машину попросили меня облить краской. Переведи 1000 рублей, и я пройду мимо. Ждут до 13:00», - поделилась местная жительница в соцсетях.

Несколькими днями ранее такое же сообщение оставили на машине другой автомобилистки. Она была припаркована у дома № 18 по улице Осетинской. Текст записки и номер счета, на который аноним просит перевести деньги, совпадают. Похож и почерк. Насколько известно, одна из получательниц письма счастья планирует обратиться в полицию.

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