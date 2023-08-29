Тольяттинца заподозрили в посредничестве при передаче взяток от студентов

Общая сумма взяток от учащихся составила 220 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Тольятти стал фигурантом уголовного дела о коррупционном преступлении. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, мужчина с 2021-го по 2022 год неоднократно получал взятки от студентов. Учащиеся передавали ему деньги с помощью электронных переводов. Незаконные вознаграждения полагались за помощь в получении зачетов и сдаче экзаменов, а также в закрытии долгов. Общая сумма взяток составила около 220 тысяч рублей.

В настоящее время следователи продолжают разбираться в деталях коррупционного преступления. Также они выявляют другие эпизоды взяточничества. Оперативное сопровождение по делу оказывают сотрудники подразделения ГУ МВД по Самарской области.

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