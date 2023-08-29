В Самаре расходы на букет к 1 сентября оказались ниже, чем в других городах

Многие самарцы планируют приобрести букет для учителя на 1 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы отмечают, что цены на цветы ко Дню знаний в этом году сильно выросли по сравнению с прошлым годом. Однако около 71% школьников все равно будут дарить цветы своему учителю на 1 сентября. Таковы результаты опроса СК «Росгосстрах» и банка «Открытие».

В Самаре соотношение расходов на букеты к тратам на подготовку к школе оказалось самым низким. Так, индекс букета в областной столице составил 10,6. Именно во столько раз сборы ребенка в школу обходятся дороже букетов. 11% респондентов планируют не тратить деньги и просто собрать цветы в собственном саду. Около 38% опрошенных готовы потратить на букет на первое сентября до 1000 рублей, еще 16% — от 1000 до 3000 рублей (в прошлом году таких было 25%), а каждый четвертый — от 3000 до 5000 рублей.

Однако почти 38% респондентов считают это пустой тратой денег и предпочли бы отдать эти средства на благотворительность. К цветам для учителей на первое сентября равнодушны и дарят их не каждый год около 16%. Только каждый пятый (21%) хорошо относится к традиции дарения цветов и преподносит букеты учителям каждый год.

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