В Самаре каждый второй житель хотел бы изменить даты праздничных дней

более половины работников из Самары не отдыхают во время официальных выходных и праздничных дней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары недовольны тем, как распределяются праздничные выходные дни. Каждый второй хотел бы расставить эти дни иначе. Таковы результаты масштабного опроса сервиса hh.ru и группы «Ренессанс страхование».

Согласно исследованию, почти половина работников из Самары (46%) хотели бы другое расписание праздничных дней в календаре. Так, 15% уверены, что самым адекватным решением было бы равномерно расставить выходные по кварталам, чтобы в каждом было больше дней для отдыха. Около 11% опрошенных считают, что праздничные дни должны быть использованы на усмотрение сотрудника, столько же респондентов хотели бы продолжать работать в эти дни, но получать дополнительную выплату. Оставшиеся 9% выступают за введение четырехдневной рабочей недели за счет отмены всех официальных праздников.

Результаты исследования также показали, что более половины работников из Самары (63%) не отдыхают во время официальных выходных и праздничных дней. Треть из них (38%) утверждают, что они вынуждены доделывать рабочие задачи, а каждый шестой идет на это ради дополнительного заработка. Почти 9% остаются на связи с клиентами, если у тех в этот день нет выходного.

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