В Самарской области осудят мошенников, обманувших 11 пенсионеров

Молодые люди приезжали к пенсионерам и забирали у них деньги - плату за якобы причиненный их родственниками ущерб в ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области скоро предстанут перед судом четверо молодых людей: 23-летний самарец и трое 22-летних жителей Чапаевска. Их обвиняют в мошенничестве. Жертвами аферистов стали 11 пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По версии следствия, в августе 2022 года неизвестные звонили пожилым жителям Самарской области и представлялись адвокатами или сотрудниками правоохранительных органов. Они выманивали у пенсионеров деньги под предлогом возмещения ущерба пострадавшим в ДТП, которые якобы устроили их родственники.

После этого обвиняемые приезжали к пенсионерам, представлялись доверенными лицами и получали от них деньги. Часть средств они в дальнейшем переводили на виртуальные банковские реквизиты, которые им указывал анонимный руководитель группы. Для молодые люди носили солнцезащитные очки, головные уборы и медицинские маски.

В общей сложности аферисты выманили у пожилых людей более 2,15 млн рублей. Часть ущерба — 1,75 млн рублей — уже удалось возместить. В скором времени обвиняемые окажутся на скамье подсудимых. Им грозит до 10 лет колонии и штраф до 1 млн рублей.

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