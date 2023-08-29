В Самаре 10 сентября состоится финал открытого чемпионата Поволжья по дрифту

Захватывающее мероприятие состоится на парковке ТК "Амбар" / Фото: vk.com/tkambar

В Самаре 10 сентября на парковке около ТК «Амбар» состоятся финал открытого чемпионата Поволжья по дрифту Drift That... Clubturbo DTCT и чемпионат России по автозвуку. Все любители автоспорта смогут увидеть битву сильнейших пилотов Поволжья.

Также на мероприятии будет проведена выставка с эксклюзивными автомобилями, где зрители смогут оценить их красоту и скорость. Приглашенный гость добавит особый интерес к событию, а море дыма и адреналина создадут неповторимую атмосферу состязания. Участники также постараются произвести впечатление на публику показательными выступлениями по rc-drift. Праздник дополнит BurnOut battle. На нем покажут прогрев резины автомобиля, стоящем на месте.

Дополнительно в рамках мероприятия пройдет чемпионат России по автозвуку. Организаторы обещают, что каждый сможет прийти и насладиться захватывающими гонками, яркими выступлениями и завораживающей мощностью автозвука. Уже 9 сентября все желающие смогут посмотреть тренировки чемпионата Поволжья по дрифту и дрифт-такси.

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