В Самаре презентуют ЖК «ЗИМ Галерея» и откроют одноименный культурный центр

Культурный центр "ЗИМ Галерея" откроют на улице Ново-Садовой

В Самаре 30 августа откроется новый культурный центр «ЗИМ Галерея». В рамках мероприятия будет также представлен уникальный проект – одноименный жилой комплекс, соединяющий историческое прошлое и современное настоящее. Это совместная работа девелоперской компании «Альянс Менеджмент» и галереи «Виктория».

Новый жилой комплекс «ЗИМ Галерея» станет символом объединения эпох в архитектуре Самары. Он представляет собой уникальную концепцию, которая вписывает оригинальные решения прошлого в стилистику современного мегаполиса. Такое сочетание исторических ценностей и современных технологий является уникальным для города.

Кроме презентации ЖК, которая пройдет онлайн, гостям будет предложена возможность окунуться в мир искусства и архитектуры. В этот вечер откроется выставка «Идеальный город» французского архитектора Клода-Николя Леду. Экспозиция включает шесть проектов, которые представлены в виде объемных макетов. Уникальность работ архитектора заключается в его попытке создать не просто функциональные пространства, а философию, способную менять и воспитывать людей. Выставка будет доступна для посещения с 31 августа по 29 октября 2023 года.

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