В Самаре десятки квартир изымут у жителей домов, подлежащих сносу

С жильцами проведут переговоры насчет условий изъятия. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Власти Самары изымут для муниципальных нужд восемь земельных участков, находящихся в Кировском, Советском, Самарском, Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном районах. Соответствующие постановления опубликованы на сайте городской администрации.

Многоквартирные дома признали аварийными и подлежащими сносу. Так, в Кировском районе снесут дом № 65а на пер. Ташкентский (у жильцов изымут квартиры 6-8), дом № 61а на пер. Ташкентский (квартиры 1-3, 8), дом № 177 на ул. Изыскательской (квартиры 3-5, 7-8), в Советском районе дом № 17 на пер. Брусчатый (кв. 1, 4-12).

В Железнодорожном районе снесут дом № 3 на ул. Волгина и изымут квартиры 2,4, 6-8, а также дом № 5 на ул. 129 км и квартиры 2, 6-8, в Октябрьском – дом № 11 на ул. Дыбенко, квартиры 1-3, 5, а в Ленинском – дом № 79А на ул. Галактионовской, квартиры 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 4а. В Самарском районе людей выселят из домов 41-43 по ул. Садовой и по адресу: ул. Ленинская, 59/ул. Ленинградская, 102.

Департамент управления имуществом Самары должен будет в течение 10 дней со дня принятия постановления направить его копию собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений, а также провести переговоры с жильцами насчет условий изъятия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал