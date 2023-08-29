В Самаре консультативная поликлиника на базе больницы им. Ивановой готова на 70%

Рабочие смонтировали модульный каркас и сейчас выполняют внутреннюю отделку / Фото: vk.com/minzdrav_63

В Самаре завершается строительство консультативной поликлиники на базе детской больницы имени Н.Н. Ивановой. Модульное здание готово более чем на 70%. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.

Работа по строительству консультативно-диагностического корпуса стартовали в апреле 2023 года. К настоящему времени подрядчик завершил монтаж каркаса здания. Сейчас он выполняет внутреннюю отделку и обустраивает вентиляцию. Планируется, что в поликлинике будут работать неврологи, онкологи, хирурги, гастроэнтерологи и другие узкие специалисты.

По словам главврача больницы Ольги Галаховой, в новом корпусе будут ежедневно принимать около 300 юных пациентов. Среди них: дети, проживающие в Октябрьском районе, и прикрепленные к медучреждению.

— Все необходимое для проведения плановых медосмотров и диспансеризации будет сконцентрировано в одном месте. Благодаря этому дети смогут в кратчайшие сроки получить консультации всех специалистов, — отметила Ольга Галахова.

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