В Самаре прошла встреча губернатора и секретаря Общественной палаты РФ

Участники форума обсуждают развитие региона и страны по разным направлениям. Фото: Светлана Осьмачкина

Во вторник, 29 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с секретарем Общественной палаты РФ Лидией Михеевой. Речь шла о форуме «Сообщество», который стартовал в Самаре.

На мероприятие зарегистрировались представители 71 субъекта РФ. Глава региона поблагодарил за решение провести форум в Самаре и выразил надежду, что он будет продуктивным. А секретарь оценила уровень организации мероприятия.

— Мы вас тоже благодарим. Нам всегда приятно приехать в тот регион, где нас с удовольствием ждут и рады видеть. Для форума выбрана прекрасная площадка. Мы рассчитываем на продолжение нашего сотрудничества по всем направлениям, — сказала Лидия Михеева.

Участники форума обсуждают развитие региона и страны по разным направлениям, начиная от поддержки военнослужащих, заканчивая культурной политикой. Особое внимание уделяется работе НКО, реализации социально значимых инициатив. А во Дворце спорта им. Высоцкого представлена выставка лучших проектов и практик самарских НКО.

Секретарь Общественной палаты РФ высоко оценила выстроенную эффективную систему по поддержке НКО в Самарской области и развитое волонтерское движение, в которое вовлечены около 30 тысяч человек.

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