Общественники из 71 региона России приехали на форум «Сообщество» в Самару

Глава региона поблагодарил организаторов за выбор Самарской области в качестве площадки форума. Фото: Дмитрий Бурлаков

В Самаре 29 августа во Дворце спорта им. Высоцкого начал работу форум «Сообщество», его проводит Общественная палата РФ. В нем участвуют представители 71 региона России, которые обсуждают общественные инициативы со всей страны. Участие в пленарной сессии форума принял и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона поблагодарил организаторов за выбор Самарской области в качестве площадки форума и отметил, что этому способствовала большая совместная работа и признание заслуг Общественной палаты региона под руководством Виктора Сойфера. По словам губернатора, тема форума «Гражданское общество России – основа развития» является определяющей.

— Мы в Самарской области по-другому и не мыслим. По всем важнейшим вопросам развития нашего региона советуемся с людьми. Мы собрали более 900 тысяч предложений от людей при формировании стратегии развития области, — сказал Дмитрий Азаров.

Актуальность темы форума оценил также замначальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский. По его словам, сейчас Россия ведет сражения по трем направлениям: на передовой, в экономике и на идеологическом фронте.

— Ни по одному из этих направлений мы не имеем права проиграть. Мы, безусловно, победим. И с первых дней проведения СВО гражданское общество показало, что оно вместе со своей страной, — сказал Журавский.

Большая часть общественных предложений и проектов, особенно социальной направленности, находят поддержку со стороны различных фондов – как региональных, так и федеральных. Ярким таким примером является Фонд президентских грантов. Как отметил Александр Журавский, в Самарской области существует очень стройная система грантовой поддержки общественных инициатив.

А волонтерское движение Самарской области традиционно находится на лидирующих позициях в России. В регионе есть 4,5 тысячи НКО и создан специальный ресурсный центр по поддержке оформления общественных инициатив, чтобы они могли стать проектом.

На форуме «Сообщество» представлены НКО различного профиля. Поэтому общественники всех сфер социальной реальности могут рассказать, с какими трудностями сталкиваются, и вместе с представителями власти подумать над их преодолением. Секретарь Общественной палаты РФ отметила, что все инициативы и предложения, которые появятся во время обсуждения, рассмотрят на итоговом ноябрьском форуме в Москве.

Подводя итог пленарной сессии, Дмитрий Азаров отметил, что форум проводится в Самаре в юбилейный для региональной Общественной палаты год, что подчеркивает ее значимость и признает заслуги всех неравнодушных людей.

— Главное достояние и богатство Самарской области – это активные, неравнодушные люди, Проведение форума подтверждает, что без постоянного взаимодействия с гражданским обществом невозможно достигать результатов ни по одному направлению, — подытожил губернатор.

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