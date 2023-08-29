В самарской школе рассказали о новом учебнике истории

В учебниках усовершенствовали разделы культуры и науки в мире. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 1 сентября 2023 года в России все старшеклассники начнут учить историю по новым единым учебникам. Изменения в его содержании прокомментировали в одной из самарских школ. Об этом говорится в сообществе МБОУ Школы «Дневной пансион-84».

Учебник состоит из четырех томов: «История России» и «Всеобщая история» для 10-х и 11-х классов. Отмечается, что он был создан для того, чтобы школьники могли изучать наиболее полную историческую картину о России и мире.

Помимо этого, учителя говорили о дефиците информации и необходимости дополнительно находить материалы для уроков в других источниках. По словам академика РАН и соавтора единого учебника истории Александра Чубарьяна, в новых учебниках постарались уйти от европоцентризма.

— Мы преодолели этот недостаток, причем учителя нас поддержали. Теперь в учебник добавили больше информации о Китае, Индии, Японии и впервые об Африканском континенте. Появились разделы и о Латинской Америке. Значительно усовершенствованы разделы культуры и науки в мире, — рассказал Александр Чубарьян.

К началу следующего учебного года планируется полностью подготовить учебники истории для 5-9-х классов. Таким образом, школы получат полную единую линейку истории.

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